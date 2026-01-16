Vegane Dino-Nuggets von Rewe und Penny werden zurückgerufen. Ein Hersteller aus Sachsen-Anhalt warnt vor möglichen Fremdteilen. Wer kürzlich Nuggets gekauft hat, sollte jetzt genau prüfen, ob das eigene Produkt betroffen ist.

Achtung Rückruf! Diese Dino-Nuggets aus Sachsen-Anhalt sind betroffen

Vegane Dino-Nuggets des Unternehmens Anhaltinische Geflügelspezialitäten GmbH aus Sachsen-Anhalt werden bundesweit zurückgerufen.

Möckern. - Verbraucherinnen und Verbraucher, die kürzlich vegane Dino-Nuggets gekauft haben, sollten jetzt aufmerksam sein. Denn die Anhaltinische Geflügelspezialitäten GmbH aus Möckern in Sachsen-Anhalt ruft bestimmte Tiefkühlprodukte deutschlandweit zurück. Verkauft wurden die betroffenen Nuggets bei Rewe und Penny.

Der Rückruf erfolgt vorsorglich. Wie das Unternehmen mitteilte, kann nicht ausgeschlossen werden, dass sich blaue, weiche Folienteile in den Produkten befinden. Diese könnten beim Essen ein Risiko darstellen.

Diese veganen Dino-Nuggets aus Sachsen-Anhalt werden bundesweit zurückgerufen

Betroffen sind ausschließlich folgende tiefgefrorene Produkte in der 250-Gramm-Packung:

Rewe: Beste Wahl Vegane Dino Nuggets

Penny: Food For Future Vegane Dino Nuggets

Beide Produkte tragen das Mindesthaltbarkeitsdatum 16. April 2027. Betroffen sind die Chargennummern L5 1610 1 L5 335 und L5 1610 1 L5 337.

Rückruf bei Rewe und Penny: Was Kunden jetzt tun sollten

Die betroffenen veganen Dino-Nuggets wurden bereits aus allen Märkten entfernt. Wer die genannten Produkte zu Hause hat, sollte sie auf keinen Fall essen.

Stattdessen können Verbraucherinnen und Verbraucher die Nuggets im jeweiligen Markt zurückgeben. Der Kaufpreis werde auch ohne Kassenbon erstattet.