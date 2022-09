Der Präsident des Robert Koch-Instituts über Lehren aus Corona - und darüber, was man bei der nächsten Krise besser machen kann.

RKI-Chef Lothar Wieler (links) wurde von Gerald Haug, dem Präsidenten der Leopoldina, in Halle begrüßt.

HALLE/MZ - Lothar Wieler ist für viele Menschen so etwas wie das Gesicht der Corona-Pandemie. Wann immer es in den vergangenen zweieinhalb Jahren etwas Entscheidendes zu Fallzahlen oder Inzidenzen zu sagen gab, war das mit dem Präsidenten des Robert Koch-Instituts (RKI) verbunden. Dafür gab es viel Lob – aber auch mitunter rauen Gegenwind, gerade in Sozialen Medien.