Bei der "Riverboat"-Sendung am Freitag, dem 24. Oktober 2025, werden nicht nur Prominente wie Schauspieler Marco Girnth und Sängerin Stefanie Hertel zu Gast sein. Auch ein Paar aus Sachsen-Anhalt ist mit von der Partie.

Zu Gast am Freitag im „Riverboat“: Neben Promis sitzt ein Paar aus Sachsen-Anhalt

Leipzig. – Von Comedian bis Schauspieler, von Wissenschaftler bis Reality-Star – im Studio der MDR-Talkshow „Riverboat“ sitzen am Freitag, dem 24. Oktober 2025, wieder zahlreiche Prominente.

Doch nicht nur Wigald Boning, Dietrich Grönemeyer und Evelyn Burdecki werden mit den Moderatoren Kim Fisher und Klaus Brinkbäumer plaudern, auch ein Paar aus Sachsen-Anhalt wird aus seinem Alltag berichten: Anke und Wernfried Koch.

Pflegeeltern aus dem Salzlandkreis zu Gast auf dem "Riverboat"

Das Paar aus Nienburg (Salzlandkreis) bietet seit 30 Jahren Pflegekindern ein liebevolles Zuhause. Rund 170 Kinder haben Anke und Wernfried Koch inzwischen als Pflegeeltern betreut. Angefangen hat alles mit einem Aufruf in der Zeitung, wie die beiden der MZ im März verrieten, als sie für ihr Engagement ausgezeichnet wurden.

Im März wurden Anke und Wernfried Koch (Mitte) aus Nienburg vom Salzlandkreis für ihr Engagement als Pflegeeltern ausgezeichnet. Foto: Salzlandkreis

„Mittlerweile sagen zehn Kinder Mama und Papa zu uns“, sagte Wernfried Koch seinerzeit stolz. Drei leibliche Kinder haben er und seine Frau, hinzu kommen adoptierte Kinder und Mädchen und Jungen, für die die Kochs das Sorgerecht haben. Wie der Familienalltag in dieser Konstellation läuft, werden die beiden im „Riverboat“ berichten.

Nach "Soko Leipzig"-Aus: Marco Girnth plaudert in MDR-Talkshow

Neben den Gästen aus Sachsen-Anhalt wird auch ein weiteres vor allem in Mitteldeutschland bekanntes Gesicht in der Sendung zu sehen sein: Schauspieler Marco Girnth, der den meisten TV-Zuschauern aus der Krimi-Reihe "Soko Leipzig" bekannt sein dürfte.

Marco Girnth hört nach fast 25 Jahren bei der Krimireihe "Soko Leipzig" auf. Foto: dpa

Der 55-Jährige schlüpft seit Beginn der ZDF-Reihe im Jahr 2001 in die Rolle des Kriminaloberkommissars Jan Maybach. Doch nun steigt der Schauspieler aus der beliebten Serie aus. "Wenn ich noch mal etwas verändern möchte, dann muss das jetzt passieren", begründete Girnth sein Serien-Aus.

Stefanie Hertel in der MDR-Sendung "Riverboat"

Wie sich Veränderungen anfühlen, weiß Sängerin Stefanie Hertel nur zu gut. Schon von Kindesbeinen an bekannt, bildete sie gemeinsam mit Trompeter Stefan Mross lange Zeit das Traumpaar der deutschen Volksmusik.

Nach der Trennung im Jahr 2011 ging es zwar mit der Volksmusik weiter, Hertel probierte sich aber auch anderweitig aus.

So nahm sie an den TV-Sendungen "Let's Dance" und "The Masked Singer" (als sexy Panther) teil, präsentierte eine Dirndl-Kollektion und schrieb ihre Autobiografie. Immer wieder ist sie auch als Moderatorin im Fernsehen zu sehen.

Gemeinsam mit ihrem neuen Mann Leopold Lanner und ihrer Tochter Johanna Mross gründete sie die Country-Band "More than Words". Auch musikalisch beschritt sie also neue Wege.

Stefnie Hertel (links) steht auch mit ihrem Mann Leopold Lanner und ihrer Tochter Johanna Mross gemeinsam auf der Bühne. Foto: dpa

Das sind die Gäste in der Sendung "Riverboat" am 24. Oktober

Anke und Wernfried Koch – Pflegeeltern aus Sachsen-Anhalt

– Pflegeeltern aus Sachsen-Anhalt Marco Girnth – Schauspieler

Schauspieler Stefanie Hertel – Sängerin und Moderatorin

Sängerin und Moderatorin Dietrich Grönemeyer – Star-Mediziner und Wissenschaftler

Star-Mediziner und Wissenschaftler Wigald Boning – Komiker und Moderator

Komiker und Moderator Evelyn Burdecki – Reality-Star

Reality-Star Luise Bähr – Schauspielerin

Die MDR-Talkshow „Riverboat“ wird in Leipzig produziert. Neben Kim Fisher übernehmen im Wechsel Joachim Llambi, Klaus Brinkbäumer, Matze Knop und Wolfgang Lippert die Moderation.