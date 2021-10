Regen und Wolken in Sachsen-Anhalt erwartet

Magdeburg - Die Menschen in Sachsen-Anhalt müssen sich am Dienstag auf wechselhaftes Wetter mit vielen Wolken und zeitweise Regen einstellen. Bei schwachem Wind liegen die Höchstwerte bei maximal 12 bis 15 Grad, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Im Harz ist mit acht bis zwölf Grad zu rechnen. In der Nacht zu Mittwoch lockert sich die Wolkendecke teils auf und es bleibt weitestgehend trocken. Die Temperaturen sinken auf sechs bis zehn Grad. Auf dem Brocken ist laut DWD mit Sturmböen zu rechnen.