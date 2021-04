Radfahrer in Magdeburg hat hunderte Falschparker angezeigt

Nun wird er selbst von den Behörden belangt - und will zur Not vor Gericht ziehen.

Magdeburg - Schon wieder einer. Der schwarze Geländewagen parkt genau dort, wo der Bordstein abgesenkt ist, um den Weg zu Fuß quer über die Fahrbahn zur Straßenbahnhaltestelle zu erleichtern. Ein älteres Ehepaar nähert sich, sie schimpft: „Schau’ Dir das an, mitten auf dem Gehweg!“ Sie machen einen Bogen um das Auto. Robert N. grinst. Eigentlich hätte er jetzt sein Smartphone gezückt, ein Foto vom dem SUV gemacht und ans Ordnungsamt geschickt. Wäre da nicht diese Bußgeldsache.

Mehrere hundert Falschparker hat der Mann aus Magdeburg auf diese Weise beim Ordnungsamt seiner Heimatstadt angezeigt. Die Behörde spricht von 400 Anzeigen. Er hat irgendwann nicht mehr mitgezählt. Und jetzt hat er aufgehört. Er hat Ärger. Weil er seine Aktionen zum Teil in sozialen Netzwerken dokumentiert hat, ist er dort angepöbelt worden. Einmal hat ihm ein Mann, den er auf sein falsch geparktes Auto ansprach, Gewalt angedroht. Deshalb möchte er seinen vollen Namen nicht in der Zeitung lesen.

„Exzessive Anzeigetätigkeit“

Und dann noch der Stress mit den Behörden. Mit Datum vom 4. August vorigen Jahres teilt ihm die „Organisationseinheit Ordnungs- und Gewerbeangelegenheiten/Bußgeldstelle“ der Stadt schriftlich mit, seine Anzeigen würden ab sofort nicht mehr bearbeitet. Von einer „exzessiven Anzeigetätigkeit“ ist die Rede. Stattdessen leitet das Ordnungsamt die Anzeigen an den Datenschutzbeauftragten des Landes weiter. Und der leitet gegen N. ein Bußgeldverfahren ein. Wegen des Verstoßes gegen Datenschutzbestimmungen soll er 200 Euro zahlen.

Ein Bürger macht eine Behörde auf Missstände aufmerksam und wird dafür belangt. Was ist da passiert? Und warum hat Robert N. überhaupt massenweise Falschparker angezeigt?

Wer wissen möchte, was ihn treibt, braucht mit ihm bloß eine Stunde durch Magdeburg zu laufen. Vom Hauptbahnhof hinüber zum Breiten Weg, weiter zum Hasselbachplatz, links ab, Liebigstraße, Hegelstraße, dann in einem großen Bogen zurück. Unterwegs: ein dunkler SUV und eine weiße Limousine, die an Einmündungen zur Hegelstraße so parken, dass der Fußweg versperrt ist und Fußgänger auf den Radweg ausweichen müssen. Ein schwarzer VW-Bus in der Einmündung der Liebigstraße auf den Hasselbachplatz, direkt vor einem Café-Eingang. „Hier dürfen nur Taxen fahren“, sagt N. Pause, dann: „Heute ist es noch ruhig.“

Zugeparkte Rad- und Gehwege, die zu Ausweichmanövern zwingen, von Autos versperrte niedrige Bordsteine - das seien die häufigsten Probleme, zählt N. auf. Beruflich kümmert er sich um Menschen, die eine Betreuung im Alltag brauchen. Alle Wege in der Stadt, auch zu seinen Klienten, legt er mit dem Fahrrad zurück. „Irgendwann“, sagt er, „fällt dir auf, wenn wieder ein Auto im Weg steht.“ Also hat er im vorigen Jahr mit den Anzeigen angefangen. Das Ordnungsamt geht aus seiner Sicht nicht konsequent gegen Parksünder vor. Die Behörde bestreitet das: Die Verkehrsüberwachung sein ein „absoluter Schwerpunkt“. In Zahlen: Allein 2020 wurden 69.216 Knöllchen an Falschparker erteilt und 657 Autos abgeschleppt.

Robert N. betont: Er gehe nicht gezielt auf die Suche nach falsch geparkten Autos, sondern dokumentiere, was ihm auf seinen täglichen Wegen auffalle. Es gehe ihm dabei nicht um sich. „Ich bin jung und gesund, ich kann ausweichen, wenn ein Auto mir den Weg versperrt. Aber was ist denn mit der Oma mit Rollator oder mit dem Rollstuhlfahrer? Wo sollen die hin, wenn der abgesenkte Bordstein zugeparkt ist?“ Oft stünden die Autos zudem so dicht an dicht, dass die Lücken dazwischen für Rollstühle oder Kinderwagen zu schmal seien. „Ich mache mir eben Gedanken um meine Mitmenschen“, sagt N.

In seinem Brief an N. bemerkt das Ordnungsamt: „Die Feststellung und Ahndung von Ordnungswidrigkeiten ist eine typisch hoheitliche Aufgabe aus dem Kernbereich staatlichen Handelns, weshalb ein Mitwirkung von Privatpersonen grundsätzlich nicht möglich ist.“ Heißt: Es ist nicht die Aufgabe von Bürgern, auf Falschparker hinzuweisen. Ein Stadtsprecher sagt, es würden „selbstverständlich einzelne Anzeigen entgegengenommen und bearbeitet“. Jedoch nicht von Personen, „die ihre Anzeigetätigkeit allein aus persönlichem bzw. privatem Antrieb exzessiv ausüben“. Dies sei „sicher nicht im Interesse der Allgemeinheit“.

Der Landesbeauftragte für den Datenschutz wirft Robert N. vor, mit seinen Anzeigen gegen die Datenschutzgrundverordnung verstoßen zu haben. Die Fotos der Fahrzeuge samt Kennzeichen und in einigen Fällen auch samt Fahrern ließen Rückschlüsse auf die Halter zu. Mit dem Versenden der Bilder an das Ordnungsamt hat N. aus Sicht der Datenschutzbehörde personenbezogene Daten der Halter verarbeitet, was nicht rechtmäßig sei. N. sagt dazu, es handele sich um Personen auf Rollern oder Motorrädern, die wegen ihrer Helme nicht erkennbar seien. Er will sie auch nur von hinten fotografiert haben.

N. hat für seine Anzeigen die App „Wegeheld“ genutzt. Damit lassen sich Bilder direkt an die Ordnungsbehörden senden. Bisher ist die App mehr als 100.000 Mal heruntergeladen worden. Folgt man der Rechtsauffassung von Sachsen-Anhalts Datenschutzbehörde, müsste gegen alle, die sie nutzen, so vorgegangen werden wie gegen Robert N. Doch ist bundesweit bislang kein ähnlicher Fall bekannt geworden.

Im Gegenteil. Es gibt Kommunen, die ausdrücklich dazu ermuntern, über die App Verkehrsverstöße zu melden. In Bitterfeld-Wolfen etwa ist das seit zwei Jahren möglich. In der App ist eine zentrale Mail-Adresse hinterlegt, so dass die Anzeige direkt in der Bußgeldstelle eingeht. Aus dem Rathaus heißt es, das sei einfacher als ein städtisches Formular zu nutzen, in das noch verschiedene Angaben eingetragen werden müssten. Das werde von den Bürgern als umständlich angesehen. Allerdings wird die App in Bitterfeld-Wolfen eher verhalten genutzt: Bisher sind darüber 56 Anzeigen eingegangen.

Besser abschleppen

Der Allgemeine Deutsche Fahrradclub (ADFC) hält das Vorgehen von Robert N. für richtig. „Falschparker können für Radfahrer ein Sicherheitsproblem sein“, sagt Landesvorsitzender Martin Hoffmann. „Ich habe aber den Eindruck, dass das bei den kommunalen Behörden noch nicht richtig angekommen ist. Da heißt es dann: Kann man doch drumherum fahren.“ Beim Ausweichen könne es aber zu gefährlichen Situationen mit Autos oder Fußgängern kommen. Auch zugeparkte Einmündungsbereiche von Kreuzungen könnten gefährlich sein. „Das Sichtfeld wird eingeschränkt“, sagt Hoffmann.

Aus Sicht des ADFC sollten Parksünder nicht nur mit Knöllchen belegt, sondern konsequent abgeschleppt werden. „Ein Knöllchen tut den meisten nicht weh“, sagt der Landeschef. Abschleppen habe die größere erzieherische Wirkung. Auch werde so die Gefahrenquelle, nämlich das falsch geparkte Auto, beseitigt.

Auf der Runde mit Robert N. ist derweil wieder der Hasselbachplatz erreicht. N. deutet auf einen dunklen SUV auf einem Gehweg vor einer Bankfiliale, dicht am Fahrbahnrand. „Wenn man beim Öffnen der Fahrertür nicht aufpasst, hat man ganz schnell jemanden vom Fahrrad geholt.“

Gegen den Bußgeldbescheid hat er Widerspruch eingelegt. Bleibt er damit erfolglos, will er klagen. „Es geht nicht um mich“, sagt er. „Es geht um die Sache.“ (MZ/Alexander Schierholz)