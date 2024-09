Feldjäger sorgen als Militärpolizei für Ordnung bei der Bundeswehr. Auch Sachsen-Anhalt will von ihren Spezialkenntnissen profitieren: Das Land lockt die Ex-Soldaten in den Polizeidienst - sie haben große Vorteile gegenüber anderen Bewerbern.

Magdeburg/MZ - Diese Soldaten sorgen innerhalb der Bundeswehr für Recht und Ordnung. Feldjäger fungieren als Militärpolizei in der deutschen Armee, in der Truppe genießen sie Respekt. Davon will auch Sachsen-Anhalts Landespolizei profitieren: Auf der Suche nach neuem Personal geht das Bundesland gezielt auf Ex-Feldjäger zu.