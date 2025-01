Rund 10.000 Menschen haben am Samstag frieldich gegen die in Sachsen-Anhalt als rechtsextrem eingestufte AfD demonstriert, darunter auch viele Familien. Die AfD veranstaltete in der Messe ihren offiziellen Wahlkampfauftakt mit Alice Weidel.

Halle/MZ - Thomas Steinke hat eine deutliche Botschaft mitgebracht für diesen Tag: „AfD wählen ist ungefähr so wie in der Kneipe aus dem Klo zu trinken, weil das Bier nicht schmeckt!" Er lächelt ein feines Lächeln und sagt: „So drastisch sich die AfD ausdrückt, so drastisch muss man sich ihr entgegenstellen.“ Also steht Steinke (55) am Samstag an der halleschen Messehalle und hält stoisch das Pappschild mit seinem Spruch in die milde Januarsonne.