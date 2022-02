Problemfälle im Gefängnispersonal: Linke fordert bessere Kontrolle

Affäre mit einem Häftling, heikle Privatkontakte: Nach dem Auffliegen problematischer Personalien in Sachsen-Anhalts Gefängnisdienst fordert die Oppositionspartei eine bessere Kontrolle der Bediensteten.

Magdeburg/MZ - Nach Bekanntwerden neuer Problemfälle unter Gefängnismitarbeitern in Sachsen-Anhalt fordert die oppositionelle Linke Konsequenzen. „Ich erwarte eine ausführliche Berichterstattung im Justizausschuss“, sagte Linken-Fraktionschefin Eva von Angern der MZ am Dienstag. „Die Bevölkerung hat ein berechtigtes Interesse daran, dass das Personal in den Justizvollzugsanstalten mit größter Sorgfalt ausgewählt wird. Die bekannt geworden Fälle lassen daran immer mehr Zweifel zu.“