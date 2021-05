Polizei stoppt Achtjährigen auf Quad und ohne Helm

Burg - In Burg (Jerichower Land) hat die Polizei einen Achtjährigen auf einem Quad gestoppt. Das Kind hatte am Samstagnachmittag keinen Helm auf und folgte einem Transporter, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Bei der Kontrolle stellten die Beamten fest, dass in dem Transporter der 39 Jahre alte Vater des Achtjährigen saß.

Das Quad mit 125 Kubikzentimeter-Verbrennungsmotor war nicht versichert und hatte auch keine Straßenzulassung. Mehrere Strafverfahren wurden eingeleitet und die Weiterfahrt untersagt. (dpa)