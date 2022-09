Frau stirbt nach Frontalzusammenstoß im Jerichower Land - Beifahrerin schwer verletzt

Von VS

Dannigkow/Gommern - Am 9. September gegen 16.23 Uhr ereignete sich auf der B184 zwischen Dannigkow und Gommern im Jerichower Land ein Unfall. Was ist passiert?

Der 36-jährige Fahrzeugführer eines Audi befuhr laut Polizei die B184 in Richtung Magdeburg. Dieser überholte in der weiteren Folge ein vor ihm fahrendes Auto und übersah dabei einen ihm entgegenkommenden VW. Es kam zum Frontalzusammenstoß zwischen beiden Fahrzeugen.

Der Fahrzeugführer des überholenden Audi wurde dabei leicht verletzt. Die Fahrzeugführerin des VW erlag noch an der Unfallstelle ihren schweren Verletzungen. Die Beifahrerin im VW wurde schwerverletzt in die Uniklinik Magdeburg verbracht. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden.