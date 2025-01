Nach dem Fund eines verdächtigen Gegenstandes in einer Halberstädter Bankfiliale werden Anwohner gebeten, sich von Fenstern und Eingängen fernzuhalten. Die Innenstadt wurde weiträumig abgesperrt. Spezialkräfte der Polizei sind vor Ort.

Verdächtiger Gegenstand in Bank gefunden: Innenstadt von Halberstadt gesperrt

Ein verdächtiger Gegenstand ist in Halberstadt in einer Bankfiliale gefunden worden.

Halberstadt. - Aktuell sind Teile der Halberstädter Innenstadt rund um den Breiten Weg gesperrt. Grund dafür ist ein verdächtiger Gegenstand, der am Dienstagvormittag in einer Bankfiliale gefunden worden war, so die Polizei.

Spezialkräfte seien am Tatort eingetroffen, der Bereich sei weiträumig gesperrt sowie betroffene Gebäude geräumt worden.

Verdächtiger Gegenstand in Halberstadt: Bevölkerung soll Innenstadt meiden

Ein Anlaufpunkt für betroffene Bürger und Anwohner sei in der Turnhalle "Völkerfreundschaft" in der Straße Paulsplan 5 Halberstadt eingerichtet worden. Die Bevölkerung wird laut Polizei zudem gebeten, den Innenstadtbereich zu verlassen und zu meiden.

Anwohner, die nicht von den Räumungsmaßnahmen betroffen seien, sollen sich in ihre Gebäude zu begeben und von Eingängen und Fenstern fernhalten.

Die Polizei bittet die Bevölkerung, den Anweisungen der Einsatzkräfte Folge zu leisten.