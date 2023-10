Zwei Drohmails gingen laut Polizei sowohl in einer Schule in Schönebeck als auch in Calbe/Saale ein. Täter drohten die Sprengung des Gebäudes an.

Schöenebeck/Calbe/vs - Bombendrohung an zwei Schulen im Salzlandkreis: Am Donnerstagmorgen, 26. Oktober, gingen in einer Schule in Schönebeck und einer in Calbe zwei Drohmails ein.

Die Täter drohten mit der Sprengung des Schulgebäudes. Die Mail war in drei Sprachen verfasst und scheint im Zusammenhang mit dem derzeitigen Kriegsgeschehen in Palästina zu stehen. Der Landkreis informierte die Polizei. Evakuierungsmaßnahmen war aufgrund der Schulferien nicht notwendig, heißt es in einer Pressemitteilung der Polizei.

Das Gebäude war verschlossen und der Wachschutz konnte keine Auffälligkeiten während der Nacht feststellen. Eine Durchsuchung der Gebäude mit Hilfe eines Spürhundes verlief ergebnislos. Derzeit wird von einem Zusammenhang mit den automatisierten Rundschreiben (ähnlich lautende Gewaltdrohungen im gesamten Bundesgebiet) ausgegangen, so die Beamten.