Polarlichter verbindet man eher mit dem hohen Norden. Doch auch in Sachsen-Anhalt und in anderen Teilen Deutschlands sind sie derzeit am Himmel zu sehen.

Jerichow/DUR/dpa - Polarlichter kommen in Deutschland vor, doch das Himmelsspektakel ist, wenn überhaupt, meist nur im äußersten Norden der Bundesrepublik zu bewundern.

Doch derzeit kommen auch die Menschen in Sachsen-Anhalt in den Genuss, Aurora borealis zu bestaunen - und das gleich zwei Tage in Folge.

Polarlichter in Sachsen-Anhalt: Aurora borealis gleich zweimal zu bestaunen

So waren in der Nacht von Sonntag zu Montag Polarlichter im Jerichower Land zu sehen. In der Nacht von Montag auf Dienstag war das Naturschauspiel in der Börde und der Altmark sichtbar.

Dass die Polarlichter mit einer derartigen Intensität auftraten - zwei Tage in Folge - und das auch noch in südlicheren Regionen wie Sachsen-Anhalt, liegt an starken Sonnenstürmen, die in den vergangenen Tagen auftraten, so Stefan Gotthold von der Stiftung Planetarium Berlin.

Wann das nächste mal Aurora borealis auftritt, steht allerdings noch in den Sternen. Denn auftretende Partikelströme, können maximal zwei Tage im Voraus gemessen werden, so Gotthold weiter.

Polarlichter über Deutschland: In vielen Bundesländern war Aurora borealis sichtbar

Das Himmelsschauspiel war in der Nacht zu Montag auch in Teilen von Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern, Hamburg, Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen und Hessen zu sehen, wie die Direktorin des Berliner Planetariums am Insulaner und der Wilhelm-Foerster-Sternwarte, Monika Staesche, sagte. Zudem gibt es Fotos des Phänomens aus Thüringen und Brandenburg.

Polarlichter leuchten im Himmel über dem Stadtrand von Havelberg in Sachsen-Anhalt. Foto: Thomas Schulz/dpa

Sachsen-Anhalt und Deutschland: Wo kann man Polarlichter sehen?

Das Leuchten sei eher in dunkleren Gebieten zu sehen. In hell erleuchteten Städten ist es eher unwahrscheinlich.

Verantwortlich für das grünliche oder rötliche Leuchten sind nach Angaben von Staesche sogenannte Sonnenstürme. Dabei werden elektrisch geladene Teilchen von der Sonne fortgeschleudert. Fliegen diese in Richtung Erde, können die Teilchen bei uns ankommen. Für die rund 150 Millionen Kilometer große Entfernung brauchen sie etwa anderthalb bis zwei Tage. Treten sie dann in die Erdatmosphäre ein, kommt es zum Leuchten. Bei normaler Sonnenaktivität sieht man die Polarlichter nur in den höheren Breiten.

Polarlichter leuchten über Brandenburg auf dieser Nachtaufnahme mit Langzeitbelichtung. Eine starke Eruption auf der Sonne hat zu den roten und grünen Leuchteffekten in der Atmosphäre geführt, die man sonst nur im nördlichen Skandinavien oder auf Island sehen kann. Das Naturschauspiel war an dunklen Orten in Brandenburg und Sachsen-Anhalt besonders gut zu sehen. Foto: Cevin Dettlaff/dpa

Was sind Polarlichter?

Polarlichter, auf der Nordhalbkugel auch bekannt als Aurora borealis oder Nordlichter, sind ein Natur-Phänomen. Sie entstehen, wenn energiereiche Teilchen von der Sonne auf die Erdatmosphäre treffen und mit den Molekülen in der Atmosphäre interagieren.

Wie entstehen Polarlichter?

Polarlichter entstehen, wenn die Sonne eine Sonneneruption oder einen Sonnensturm auslöst. Die energiereichen Teilchen, die von der Sonne ausgestoßen werden, interagieren mit den Molekülen in der Erdatmosphäre und erzeugen das charakteristische Leuchten der Polarlichter.

Wann ist die beste Zeit, um Polarlichter zu sehen?

Die beste Zeit, um Polarlichter zu sehen, ist in den Wintermonaten, wenn die Nächte lang und dunkel sind. Die höchste Aktivität tritt in der Regel zwischen September und März auf, wenn die Sonnenaktivität am höchsten ist.

Wie kann man Polarlichter fotografieren?

Um Polarlichter zu fotografieren, benötigen Sie eine Kamera mit manuellen Einstellungen, ein Stativ und ein Weitwinkelobjektiv.

Stellen Sie sicher, dass Sie an einem dunklen Ort sind und Ihre Kamera auf eine lange Belichtungszeit eingestellt ist, um das charakteristische Leuchten der Polarlichter einzufangen.