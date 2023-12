Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Leipzig/MZ. - Das eindrucksvollste Farbspektakel des Jahres hat Martin Radenz schon lange vor Silvester am Himmel gesehen. Im antarktischen Winter, wenn die Sonne niemals aufgeht, tanzten die Polarlichter am Firmament. Ein wahrer Lichtblick in der monatelangen Nacht, die der Meteorologe aus Leipzig als Teil eines nur zehnköpfigen Überwinterungsteams auf der deutschen Forschungsstation Neumayer III nahe dem Südpol überstehen musste – 14.000 Kilometer von seinem eigentlichen Arbeitsort in der sächsischen Messestadt entfernt. Was er dort in diesen Tagen erlebt.