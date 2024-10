Zahlreiche Pflegeplätze in Sachsen-Anhalt können nicht genutzt werden, weil in den Einrichtungen Fachkräfte fehlen. Wie Heimbetreiber und die Landesregierung um neue Lösungen gegen den Personalmangel ringen.

Magdeburg/MZ - Weil es an Fachkräften im Pflegesektor mangelt, können Heimbetreiber in Sachsen-Anhalt nicht alle verfügbaren Heimplätze anbieten. Sachsen-Anhalts Sozialministerium attestierte der Branche auf MZ-Anfrage einen „deutlichen Fachkräfteengpass“ in ganz Deutschland. Allein in Sachsen-Anhalt müssten in den kommenden zehn Jahren 24.000 Vollzeitstellen geschaffen und neu besetzt werden, um die steigende Zahl der Pflegebedürftigen versorgen zu können.