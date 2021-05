Pflegedienstmitarbeiterin durch Hundebisse verletzt

Angern - Durch Hundebisse ist in der Gemeinde Angern im Landkreis Börde die Mitarbeiterin eines Pflegedienstes verletzt worden. Die 32-Jährige sei am Dienstag auf das Grundstück einer Patientin gekommen, als ihr der Hund entgegenkam, teilte die Polizei mit. Als auch die Patientin dazukam, sei der Hund plötzlich auf die Pflegerin losgegangen und habe ihr in den Unterarm gebissen, den die Frau schützend vor sich gehalten hatte. Üblicherweise sei das Tier weggesperrt worden, wenn die Krankenschwester zur Behandlung ihrer Patientin kam, hieß es.