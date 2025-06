Naumburg. – Die Polizei rechnet am Pfingstwochenende mit einem regelrechten Verkehrschaos auf den Autobahnen vor allem im südlichen Sachsen-Anhalt, wie die Beamten mitteilen.

Demnach seien die Autobahnen 9, 14, 38, 71 und 143 besonders betroffen, heißt es. Dort sei mit sehr dichtem Reiseverkehr und einem deutlich erhöhten Staurisiko zu rechnen.

Grund für die vollen Schnellstraßen sind unter anderem Ferien in Bayern und Baden-Württemberg sowie ein schulfreier Dienstag nach Pfingsten in mehreren norddeutschen Bundesländern. Viele Menschen wollen daher das verlängerte Wochenende für Kurztrips oder Urlaubsreisen nutzen. Der Pfingstsonntag dürfte der ruhigste Reisetag werden.

A9 und A4 besonders staugefährdet

Insbesondere am Freitagmittag bei der Hinreise und am Montag bei der Rückreise müssten sich Autofahrer auf Verzögerungen und Staus einstellen, so die Polizei weiter. Wegen einer Baustelle auf der A9 in Richtung München könne es zwischen den Anschlussstellen Naumburg und Droyßig zu Verkehrsbeeinträchtigungen kommen.

Ebenfalls kann es in beiden Richtungen zwischen Köselitz und Vockerode zu langen Wartezeiten auf der Straße kommen. Die Fahrbahn ist auf zwei Fahrstreifen für 10,3 Kilometer verengt. Bereits in den vergangenen Tagen habe sich dort immer wieder der Verkehr gestaut, teilt der ADAC auf der Webseite mit.

Auf der A4 betrifft das unter anderem die Abschnitte zwischen Hermsdorf-Ost und Rüdersdorf, bei Erfurt, Weimar und Jena sowie zwischen Ronneburg und Meerane. Auch rund um Dresden und im Bereich Nieder Seifersdorf bis Kodersdorf in Ostsachsen sei mit Staus zu rechnen.

A14 bei Halle und A2 zwischen Braunschweig und Magdeburg von Staus betroffen

Die A14 im Bereich Kreuz Halle gilt zudem als besonders stark staubelasteter Autobahnabschnitt. Auf der Strecke der A2 zwischen Braunschweig und Magdeburg Richtung Berlin herrscht Staugefahr für die Pfingstfeiertage.

Vor allem am Freitagnachmittag und Samstagvormittag dürfte es auf den Autobahnen eng werden. Auch am Pfingstmontag sei mit erheblichem Rückreiseverkehr zu rechnen. Und am Dienstag nach dem langen Wochenende sei noch mit regionalem Rückreiseverkehr und Verzögerungen zu rechnen.

Die Pfingstwochenenden gehören auf den Autobahnen traditionell zu den verkehrsreichsten Zeiten des Jahres.