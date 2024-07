Der selbst ernannte König von Deutschland, Peter Fitzek, will, dass das Landgericht Dessau seinen Fantasiestaat anerkennt. Das könnte den 58-Jährigen vorerst vor dem Gefängnis retten.

Peter Fitzek fordert Immunität und will so Strafe entgehen

Dessau-Rosslau/MZ. - Gleich zu Beginn des Berufungsprozesses am Montagmorgen reagierte Richter Thomas Knief etwas unwirsch: „Das ist völlig wurscht“, schleuderte der Vorsitzende der Berufungskammer am Landgericht Dessau dem Angeklagten Peter Fitzek sowie dessen Verteidigern entgegen. Die waren gerade dabei, Prozesshinderungsgründe vorzubringen sowie Zuständigkeitsfragen klären zu wollen. Das, so wirkte es, war dem Richter, der Fitzek bereits aus vorherigen Verhandlungen kennt, wohl zu müßig. Nach etwas Geplänkel ließ der Jurist den 58-jährigen Angeklagten dann doch gewähren. „Sonst wird er hier nicht mehr glücklich“, meinte Knief.