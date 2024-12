Warum stürzte der hallesche Polizeischüler Paul Lorenz 2018 von einem Dach in den Tod? Seine Familie kann nicht akzeptieren, dass Ermittler darauf keine Antwort haben. Vater Norbert kritisiert Lücken in den Akten und fordert jetzt neue Untersuchungen.

Halle/MZ - Es ist Sonntagmittag, 11.30 Uhr, als Polizisten am Haus der Familie Lorenz in Halle vorfahren. Einer der Beamten sagt an diesem 29. April 2018 einen Satz, den Norbert Lorenz nie vergessen wird. „Ich werden Ihnen jetzt eine Geschichte erzählen, die wird Ihnen nicht gefallen.“ Lorenz’ Sohn Paul ist tot, der Vater erfährt es in diesem Moment von den Polizisten. „Dieser Satz hat sich bei mir eingebrannt“, sagt Lorenz heute, gut sechs Jahre später.