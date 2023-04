Ein 13 Jahre alter Junge und sein Cousin haben in Arendsee die Gunst der Stunde genutzt und mit dem Auto des Vaters eine Spritztour unternommen. Nun ist das Fahrzeug schrottreif.

Illegale Spritztour in Arendsee

Ein 13 Jahre alter Junge hat in Arendsee eine Spritztour mit dem Auto seines Vaters unternommen. Sie endete mit einem wirtschaftlichen Totalschaden des Toyota.

Arendsee (vs) - Ein 13 Jahre alter Junge hat am Donnerstag das Autos seines Vaters schrottreif gefahren. Dies geht aus einer Mitteilung der Polizei hervor.

Demnach fand der 13 Jahre alte Junge zuvor die Autoschlüssel zum Toyota Landcruiser seines Vaters und unternahm mit seinem Cousin eine Spritztour durch Arendsee, so die Beamten. Er soll auf dem Harper Weg gefahren und an der Einmündung zur Lindenstraße nach rechts in Richtung Gollensdorf abgebogen sein.

Beim Abbiegevorgang verlor der Junge dann offenbar die Kontrolle über das Fahrzeug, kam nach rechts von der Fahrbahn ab, überfuhr mehrere massive Steine und krachte schließlich gegen einen Baum.

Die beiden Jungen seien unverletzt geblieben, flohen aber vom Tatort. Am Toyota entstand wirtschaftlicher Totalschaden, heißt es. Die Feuerwehr war im Einsatz, um auslaufende Betriebsstoffe zu binden und die Fahrbahn von Trümmerteilen zu reinigen.