Das Fahrzeug des Ordnungsamtes der Verbandsgemeinde Egelner Mulde ist Dienstagabend durch einen Brandsatz in Flammen aufgegangen. Der Schaden beträgt mehr als 10.000 Euro. Das Motiv des Täters ist unklar.

Explosion in Egeln

Egeln. - Auf das Fahrzeug des Ordnungsamtes der Verbandsgemeinde Egelner Mulde ist am Dienstagabend ein Brandanschlag verübt worden.

Wie der Verbandsgemeinde-Bürgermeister Michael Stöhr (UWGE) sagte, sei 20.45 Uhr eine Person zielgerichtet zu dem hinter dem Rathaus unter einem Carport abgestellten Auto gegangen und habe einen Brandsatz unter das Fahrzeug geworfen. Das sei daraufhin sofort in Flammen aufgegangen. Anwohner hatten zur Tatzeit einen lauten Knall gehört.

Auto des Ordnungsamtes Egeln brennt: „Es war auf jeden Fall ein Mann"

Die Tat sei von einer Videokamera aufgenommen worden, sagte Michael Stöhr und fügte hinzu: „Es war auf jeden Fall ein Mann. Das ist deutlich zu erkennen.“ Die Aufnahmen hat Stöhr der Polizei übergeben und Anzeige gegen Unbekannt erstattet.

Das Feuer wurde von Kameraden der sofort alarmierten Ortsfeuerwehr Egeln gelöscht. Das Auto, bei dem es sich um einen Pkw VW Golf handelt, brannte völlig aus.

„Das ist augenscheinlich ein Totalschaden“, sagte Fachbereichsleiter Sascha Josuns. Das vier Jahre und drei Monate alte Fahrzeug hatte die Verbandsgemeinde nicht gekauft, sondern geleast. Es hatte rund 32.000 Kilometer auf dem Tacho und sollte in drei Monaten durch ein neues ersetzt werden.

Feuerwehr verhindert in Egeln ein Übergreifen der Flammen

„Das Autohaus wurde von uns informiert“, sagte Sascha Josuns. Ein Abschleppdienst aus Aschersleben hat am Mittwochvormittag den Torso aufgeladen und mitgenommen. Michael Stöhr schätzt den entstandenen Schaden mit mehr als 10.000 Euro.

„Nur durch das schnelle Eingreifen der Feuerwehr konnte ein Übergreifen der Flammen auf den Carport und andere Fahrzeuge verhindert werden“, sagte der Pressesprecher des Polizeireviers Bernburg, Marco Kopitz.

Dennoch wurde durch den Brand auch der Carport selbst in Mitleidenschaft gezogen. Er wird auf seine Standsicherheit überprüft. „Der Kleintransporter des Bauamtes, der unmittelbar neben dem Pkw des Ordnungsamtes stand, ist zur Kontrolle und zur Durchsicht ins Autohaus nach Aschersleben gebracht worden, um etwaige Schäden auszuschließen“, so Sascha Josuns.

Motiv für Brandanschlag in Egeln ist bisher unklar

Die Beamten waren unmittelbar nach der Tat zu zweit vor Ort und hatten den Tatort nach dem Löscheinsatz gesichert und abgesperrt. Am Mittwochmorgen haben die Mitarbeiter des kriminaltechnischen Dienstes die weiteren Untersuchungen vorgenommen und Spuren am Tatort gesichert. „Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Dabei wird das Videomaterial der Verbandsgemeinde Bestandteil sein“, sagte Marco Kopitz.

Das Motiv für diesen Brandanschlag ist unklar. Auf die Frage, welche Gründe die Verwaltung vermutet, sagte der Verbandsgemeinde-Bürgermeister: „Das können wir nicht sagen.“ Sascha Josuns ergänzte, dass es sich bei dem Pkw um ein nach außen hin kenntliches Fahrzeug des Ordnungsamtes gehandelt habe.

Ersatz- oder Mietauto? Ordnungsamt Egeln will Aufgaben erfüllen

Die Verbandsgemeinde muss nun prüfen, ob für die nächsten drei Monate bis zur geplanten regulären Rückgabe des Fahrzeuges ein Ersatzauto von der Versicherung übernommen wird, damit das Ordnungsamt seine Aufgaben erfüllen kann.

„Ansonsten müssen wir für die Zeit eins anmieten“, sagte Michael Stöhr. Die Kontrollen in den Gemeinden seien aber sichergestellt. Zugleich kündigte er eine Verstärkung der Sicherheitsmaßnahmen rund um den Verwaltungssitz in Egeln an.

Die Polizei bittet Zeugen, die zur Tatzeit verdächtige Fahrzeug- und Personenbewegungen im Bereich des Rathauses registriert haben oder Hinweise zum Täter geben können, sich im Polizeirevier in Bernburg per Telefon 03471/3790 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.