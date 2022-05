Offener Sarg, Livestream und Blütenmeer: Neue Bestattungstrends erinnern an Beerdigungen wie im Film

Wernigerode - Der Beruf des Bestatters zählt zu den sichersten der Welt. Denn: Gestorben wird immer. Etwa ein Prozent der stetig wachsenden Weltbevölkerung kommt pro Jahr zu Tode. Auch mehrere Bestatter können daher meist gut nebeneinander existieren. Trotz Konkurrenz. "Man registriert sich und hilft sich zur Not auch", erzählt Simon Schuster von Bestattungen Wolf in Wernigerode. Doch so beständig der Job auch sein mag, so stark sind auch Beerdigungen vorübergehenden Trends unterworfen. Und die erinnern derzeit oft an Szenen aus amerikanischen Filmen.

