Offenbar aus Versehen: Sachsen-Anhalts Minister bekommen Corona-Prämie

Magdeburg - So einig ist sich der Landtag selten: Sämtliche Stimmkarten gingen geschlossen nach oben. An jenem Donnerstag Ende Januar wollten die Abgeordneten schließlich Gutes tun. Eine Corona-Prämie von 1.300 Euro für alle Beamten stand zur Abstimmung, und von der Linksfraktion bis zur AfD waren alle dafür. Mittlerweile rückt der Zahltag näher - und offenbar staunt jetzt so mancher Politiker darüber, was er da beschlossen hat.

Weiterlesen mit MZ+ Unser digitales Abonnement bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de. Sie sind bereits MZ+ oder E-Paper-Abonnent? Hier Anmelden Flexabo MZ+ MZ+ für nur 1 € kennenlernen. 1. Monat/ 1€ Sommerdeal MZ+3 Monate für einmalig nur 3 €. 3 Monate/ 3 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie MZ+ >>HIER<< dazubuchen. Jetzt registrieren und 3 Artikel in 30 Tagen kostenlos lesen>> REGISTRIEREN<<