Oberkörperfrei im Sommer ins Freibad springen – für Männer eine Selbstverständlichkeit, für Frauen verboten. Immer mehr Städte in Deutschland heben diese Regel auf. Was Sachsen-Anhalts Bäder darüber denken und wo Oben-ohne-Baden erlaubt ist.

Frauen müssen in der Regel zum Schwimmen einen Badeanzug oder ein Bikini-Oberteil tragen. Immer mehr Städte in Deutschland weichen von dieser Regel ab. Zieht Sachsen-Anhalt mit?

Magdeburg - Es ist ein Thema, was die Gemüter erhitzt: Während Männer in Schwimm- und Freibädern ohne großes Aufsehen mit freiem Oberkörper schwimmen dürfen, müssen sich Frauen in der Regel mit einem Bikini-Oberteil oder einem Badeanzug bedecken. Von dieser Regel weichen immer mehr Städte in Deutschland ab: So dürfen beispielsweise in Göttingen, Hannover, Berlin und Köln Besucherinnen ausdrücklich mit freiem Oberkörper schwimmen gehen, wenn sie es möchten.