Nur die CDU glaubt noch an einen Einzeltäter

Magdeburg - Sieben Jahre nach der aufsehenerregenden Fälschung der Kommunalwahl in Stendal steht der Landtag vor dem Abschluss seiner Aufarbeitung. Dabei kommt es zu einem Novum: Zu den Ergebnissen des Untersuchungsausschusses legt jede im Landtag vertretene Partei eine eigene Bewertung vor.

Betrug bei Kommunalwahl in Stendal

Nicht einmal die Regierungsparteien CDU, SPD und Grüne konnten sich auf ein gemeinsames Papier einigen. In einem Punkt gibt es allerdings weitgehend Konsens: Vier von fünf Landtagsparteien halten es für erwiesen oder zumindest wahrscheinlich, dass in Stendal kein Einzeltäter am Werk war. Auf dieser These beharrt lediglich die CDU.

Bei der Kommunalwahl 2014 hatte der CDU-Kommunalpolitiker Holger Gebhardt hunderte Stimmen gefälscht; dafür wurde er zu einer Gefängnisstrafe verurteilt. Zivilrechtlich belangt wurde zudem der damalige CDU-Kreisvorsitzende Wolfgang Kühnel, der - zusammen mit Anderen - Briefwahlunterlagen gesammelt und Gebhardt übergeben hatte.

Linke sieht These vom Einzeltäter widerlegt

„Die These vom Einzeltäter ist eindeutig widerlegt“, urteilt daher der Linken-Abgeordnete Wulf Gallert. „Die Fälschung wurde exekutiert durch einen Einzelnen, aber motiviert und begünstigt durch mehrere Personen.“ Zu diesem Urteil kommt auch die andere Oppositionspartei, die AfD. Das Netzwerk, das die Wahlmanipulation durch gefälschte Vollmachten ermöglich habe, sei „durch CDU-Funktionäre organisiert worden“, sagte der AfD-Abgeordnete Daniel Roi.

CDU-Politiker seien auch die Profiteure gewesen - bei der Kreistagswahl war das neben Kühnel auch der Landtagsabgeordnete Hardy Peter Güssau. Der damalige Stendaler CDU-Stadtchef stieg später zum Landtagspräsidenten auf. Nach großem öffentlichen Druck verlor er diesen herausgehobenen Posten wieder.

CDU glaubt weiter an Einzeltäter

Die CDU räumt ein, dass neben Gebhardt weitere CDU-Mitglieder involviert waren. Aber: „Gehandelt hat ein Krimineller, der die Leichtgläubigkeit und das blinde Vertrauen Anderer ausgenutzt hat“, sagte der Abgeordnete und CDU-Landesvize André Schröder. „Es ist nicht so, dass die CDU diese Wahlfälschung gewollt hätte.“ In der Landtagssitzung in der kommenden Woche will sich Schröder zur Verantwortung der CDU bekennen. Den für die Demokratie angerichteten Schaden bedaure die Partei, sagte er.

Die Koalitionspartner hingegen widersprechen der Einzeltäterthese. Die SPD hält für wahrscheinlich, dass die Missachtung von Wahlvorschriften im Rathaus keine Schlampigkeit war, sondern gezieltes Handeln „im vermuteten Sinne der Stadtspitze“.

Eine „arbeitsteilige“ Tat?

Härter urteilen die Grünen. Zwischen dem Fälscher und Anderen in der Stendaler CDU habe es „arbeitsteiliges Handeln“ gegeben, sagte Dorothea Frederking. Gebhardts kriminelle Energie „mag vom Zeugen Güssau und anderen in der CDU erkannt und genutzt worden sein“. (mz/Hagen Eichler)