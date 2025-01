Direkt am Fußballplatz von Eintracht Gommern verfeinert das Küchenteam vom „Volkshaus“ bodenständige Kost mit asiatischen Tupfern.

Gommern/MZ. - Das „Volkshaus“ in Gommern macht beim Besuch seinem Namen alle Ehre - viel Volk ist da. Genauer: alle Tische sind besetzt, und das mitten in der Woche, abends um sieben. Der Eigentümer des Hauses, Michael Horn, wird uns tags darauf erklären, man staune selbst immer wieder darüber, „ein Rätsel“. Seine Lösung muss mit der Qualität zu tun haben, die hier auf die Teller kommt. Vielleicht auch mit dem überaus freundlichen Service. Oder mit dem modernen, stylischen Ambiente, das man neben einem Fußballplatz am Stadtrand nicht unbedingt erwartet.