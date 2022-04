Noch in diesem Jahr: Viele im Land müssen alte Fahrerlaubnis umtauschen

Halle (Saale) - Zehntausende Autofahrerinnen und Autofahrer in Sachsen-Anhalt müssen noch in diesem Jahr ihre Führerscheine umtauschen. Hintergrund ist eine Richtlinie der Europäischen Union. Sie verpflichtet die Mitgliedsstaaten, bis Januar 2033 fälschungssichere Fahrausweis-Dokumente einzuführen. In Deutschland wird der Umtauschprozess über mehrere Jahre gestaffelt, um einen Ansturm auf die Behörden zu vermeiden.