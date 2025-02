Der Harz kann sich über ein wenig Neuschnee freuen. Am Wurmberg haben am Wochenende alle Pisten geöffnet.

Braunlage/Thale. Gute Nachrichten für alle Wintersportfans: Weil im Harz ein wenig Neuschnee gefallen ist, öffnen am Wochenende einige Pisten und Rodelbahnen.

Wintersport in Sachsen-Anhalt; Rodeln im Harz ist möglich

In Sachsen-Anhalt sei Rodeln im Bodetal rund um Thale und Friedrichsbrunn möglich, teilt die Touristinformation mit. Auch die Großmutterrodelbahn sowie die Rodelbahnen vor der Touristinformation und am Parkhaus in Schierke haben geöffnet.

An diesem Wochenende mit wenigen Zentimetern Neuschnee bietet sich vor allem das Winterwandern an. Im Harz gibt es gleich mehrere Wanderwege, die unterschiedlich schwierig sind. Der Winterwanderweg von Friedrichsbrunn zum Hexentanzplatz ist etwas mehr als sechs Kilometer lang und dauert weniger als zwei Stunden. Mit einem Anstieg von 46 Höhenmetern gehört er zu den leichteren.

Wer es etwas anspruchsvoller mag, kann die Gondelteich-Wanderung von Friedrichsbrunn aus machen: Dort müssen 80 Höhenmeter bewältigt werden. Der Winterwanderweg durch das Elendstal nach Schierke ist mit 123 zu bewältigenden Höhenmetern eine der schwierigsten Touren.

Nachtskifahren und Rodeln am Wurmberg

Am Wurmberg in Braunlage haben laut Betriebsleiter Fabian Brockschmidt alle Hauptpisten geöffnet. Das Gebiet ist vor allem zum Ski- und Snowboardfahren geeignet. Am Freitagabend wird an Niedersachsens höchstem Berg auch ein Nachtskifahren angeboten.

Zudem findet am Wochenende ein Wettbewerb von lokalen Vereinen für junge Skifahrer statt. Am Samstag steigt im Eisstadion Braunlage ab 20 Uhr eine Eisdisco.

Tag und Nacht seien auf den Abfahrten zudem die Schneekanonen im Einsatz, um für eine höhere Schneedecke zu sorgen, so Brockschmidt. Auch in den vergangenen Tagen konnte dort Ski gefahren werden.

Wer rodeln möchte, kann das ebenfalls am Wurmberg tun oder nach Torfhaus fahren. Dort hat der Rodellift geöffnet, wie die Betreiber auf ihrer Webseite mitteilten. Auch am Bocksberg in Hahnenklee bei Goslar kann gerodelt werden. Dort liegen laut den Betreibern etwa fünf Zentimeter Schnee.

Langlauf-Loipen im Harz sind noch nicht geöffnet

Für den Langlauf reiche der Schnee allerdings noch nicht. Derzeit seien keine Loipen geöffnet, teilte die Harzer Tourismusverwaltung mit. Die Schneedecke sei „nicht besonders mächtig“ und die Loipen könnten nicht präpariert werden.