weather wolkig
Halle (Saale), Deutschland
  1. MZ.de
    2. >
  2. Mitteldeutschland
    3. >
  3. Sachsen-Anhalt
    4. >

  4. Früherer Ruhestand: Neun von zehn Lehrern in Sachsen-Anhalt verlassen den Schuldienst vorzeitig

Früherer Ruhestand Neun von zehn Lehrern in Sachsen-Anhalt verlassen den Schuldienst vorzeitig

Nur wenige Lehrer in Sachsen-Anhalt ziehen den Schuldienst bis zum Erreichen der Altersgrenze durch. Viele gehen dagegen früher in Pension und nehmen dafür niedrigere Ruhegehälter in Kauf.

Von Jan Schumann 10.11.2025, 10:00
Die Mehrzahl der Lehrer in Sachsen-Anhalt verlässt den Schuldienst schon vor dem Erreichen der Altersgrenze.
Die Mehrzahl der Lehrer in Sachsen-Anhalt verlässt den Schuldienst schon vor dem Erreichen der Altersgrenze. (Foto: Julian Stratenschulte/dpa)

Magdeburg/MZ - Nur knapp jeder zehnte Lehrer in Sachsen-Anhalt scheidet aufgrund des Erreichens der Altersgrenze aus dem Schuldienst aus. Viele Pädagogen hängen den Job dagegen früher an den Nagel. Das geht aus Zahlen hervor, die der Linken-Abgeordnete Thomas Lippmann bei der Landesregierung erfragt hat.