Neue Corona-Lockerung: Tullner will Maskenpflicht im Unterricht abschaffen

Magdeburg - Angesichts weiter sinkender Corona-Zahlen will Sachsen-Anhalts Bildungsminister Marco Tullner (CDU) die Maskenpflicht im Unterricht abschaffen. „Wir brauchen jetzt dringend spürbare Lockerungen im Schulbetrieb“, sagte er der MZ am Donnerstag. „Es ist nun an der Zeit, die Maskenpflicht im Unterricht abzuschaffen. Bei steigenden Temperaturen und sehr wenigen Fällen ist diese zusätzliche Belastung nicht mehr zu erklären“, erklärte der Hallenser.

Bereits am kommenden Dienstag will Tullner das Ende der Maske im Klassenraum im Kabinett besiegeln. Er begründete dies mit der sich entspannenden Corona-Lage in Sachsen-Anhalt. „In den vergangenen Wochen sind die Inzidenzen im ganzen Land erheblich gesunken. Wir testen regelmäßig und flächendeckend die Schülerschaft.“ Zudem habe jeder Lehrer ein Impfangebot erhalten. Am Dienstag wird die schwarz-rot-grüne Landesregierung über das weitere Vorgehen in der Pandemie beraten. (mz)