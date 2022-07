In der Corona-Pandemie hat sich Homeoffice in Sachsen-Anhalt etabliert. Unternehmen und Angestellte sehen aber noch Verbesserungsbedarf - vor allem im ländlichen Raum.

Mitarbeiter in Sachsen-Anhalt schätzen an der Heimarbeit vor allem den Wegfall der Pendelzeit.

Halle/MZ - Die Homeofficepflicht gilt nicht mehr, aber das Arbeiten von Zuhause aus steht in Sachsen-Anhalt weiter hoch im Kurs. Das zeigen Studien sowie eine MZ-Umfrage bei Unternehmerverbänden. „Homeoffice hat sich als Form des Arbeitens in den vergangenen zwei Jahren etabliert“, bestätigte etwa Katja Albrecht, Referentin beim Verein der Arbeitgeber- und Wirtschaftsverbände Sachsen-Anhalt. Von einem „Schub für digitale Lösungen“ spricht auch Thomas Brockmeier, Hauptgeschäftsführer der IHK Halle-Dessau. Punktuell sei das gut und richtig. „Es gibt hier aber klare Grenzen, denn unsere Wirtschaft funktioniert eben nicht allein aus dem Homeoffice“, so Brockmeier.