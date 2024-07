Magdeburg/MZ - Die beiden SPD-Vorsitzenden in Sachsen-Anhalt, Juliane Kleemann und Andreas Schmidt, reagieren auf interne Kritik am kritischen Zustand der Partei: Auf zwei kurzfristig organisierten Regionalkonferenzen will die SPD-Spitze akute Probleme des Landesverbands aufarbeiten. Sowohl in Magdeburg (7. August) als auch in Halle (12. August) wird die Parteispitze Kritik aus den eigenen Reihen entgegentreten. Die Konferenzen sind nur für SPD-Mitglieder geöffnet, Journalisten bekommen keinen Zutritt.

