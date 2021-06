Nach Hitze kommt etwas Abkühlung nach Sachsen-Anhalt

Magdeburg - Nach einem heißen Wochenende in Sachsen-Anhalt kühlt es im Verlauf der Woche wieder etwas ab. Mit Tageshöchsttemperaturen am Montag zwischen 27 und 28 Grad „geht der Sommer wieder in normale Bahnen zurück“, wie ein Sprecher des Deutschen Wetterdienstes am Montag mitteilte.

Nach kurzer Gewitterpause am Montagvormittag können sich am Nachmittag erneut vereinzelt Gewitter entladen. Dann seien auch starke Regenfälle mit bis zu 20 Liter pro Quadratmeter möglich. Die Gefahr von Unwettern sei jedoch gering.

Ab Dienstag muss wieder mit wechselhaftem Wetter und Regen zu rechnen. Größtenteils bleibt es laut dem Sprecher jedoch freundlich. Die Höchsttemperaturen am Dienstag liegen bei 20 Grad im Harz, bis zu 25 Grad im Osten des Landes und 24 Grad im Raum Halle. (mz/dpa)