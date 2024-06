Ende April kam es in Mücheln im Saalekreis zu einer Explosion in einem Wohnhaus, in dem viele Asylbewerber leben. Die Polizei verdächtigt drei Jugendliche der Tat.

Explosion in Mehrfamilienhaus in Mücheln: Polizei findet Beweismittel bei drei Jugendlichen.

Mücheln/DUR. - Nach der Explosion in einem Mehrfamilienhaus in in der Beethovenstraße in Mücheln Ende April, in dem viele Asylsuchende leben, hat die Polizei bei drei jugendlichen Tatverdächtigen im Alter von 14 bis 17 Jahren Durchsuchungen durchgeführt.

Nach Angaben der Polizei fanden die Beamten "belastende Beweismittel", die auf einen fremdenfeindlichen Hintergrund der Tat hindeuten.

In der Nacht zum 21. April 2024 war in dem Wohnhaus Pyrotechnik explodiert. Es habe einen lauten Knall gegeben. Verletzt wurde laut Polizei niemand. An einer Wand und zwei Türen sei ein Sachschaden entstanden.