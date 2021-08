MZ befragt Spitzenkandidaten live - Schicken Sie uns Ihre Fragen

Halle (Saale)/MZ - Zum Start in den Bundestagswahlkampf können MZ-Leser ab sofort ihre Fragen an die Spitzenkandidaten der sechs aussichtsreichsten Parteien in Sachsen-Anhalt stellen. Am Montag startet diese Zeitung eine zweiwöchige Interviewserie: Übertragen werden die Gespräche live über den Facebook-Kanal der MZ. Das Besondere: Die Spitzenkandidaten werden vor der Kamera mit Leserfragen konfrontiert. Deshalb können Sie im Vorfeld Fragen per E-Mail einsenden und während der Sendung in die Kommentarspalte schreiben.

Die Interviews beginnen jeweils 17 Uhr im Fernsehstudio von TV-Halle. Pro Gespräch sind 35 Minuten veranschlagt. Die Fragen stellen die MZ-Landtagskorrespondenten aus Magdeburg, Hagen Eichler und Jan Schumann. Die Redakteure werden zusätzlich zu den Lesereinsendungen eigene Fragenkataloge zu aktuellen Politikthemen vorbereiten. Die Interviews finden unter Hygienemaßgaben statt. Nach Ende der Live-Sendungen werden die Gespräche weiterhin als Video auf der MZ-Facebook-Seite abrufbar sein. Die wichtigsten Fragen und Antworten werden in der Zeitung gedruckt.

Die Interviews starten pünktlich zum jetzt beginnenden Bundestagswahlkampf. Am 26. September wählt Deutschland ein neues Parlament. Die Themen für Leserfragen sind vielfältig: von der Zukunft der Klimapolitik über die Bewältigung der Corona-Pandemie bis hin zu Verteidigungs-, Wirtschafts-, Schul- und Digitalisierungsfragen.

Es könnte eine der spannendsten Bundestagswahlen seit Jahrzehnten werden: Einige Wahlumfragen sahen CDU, SPD und Grüne zuletzt nah beieinander. Relativ eindeutig waren dagegen die jüngsten Zahlen des Allensbach-Instituts vom Donnerstag: Die Umfrage sah die CDU bei 27,5 Prozent, gefolgt von SPD (19,5) und Grünen (17,5). Es folgten FDP und AfD mit jeweils elf Prozent. Mit 7,5 Prozent war die Linke knapp über der entscheidenden Fünf-Prozentmarke.

Verfolgen können Sie die Interviews auf facebook.de/mzwebde. Fragen an die Kandidaten können Sie per E-Mail einsenden: redaktion.online@mz.de

Alle Termine im Überblick

An diesen Tagen stellt die MZ Leserfragen (jeweils ab 17 Uhr)

Montag: Martin Reichardt, AfD

Dienstag: Karamba Diaby, SPD

Freitag: Heike Brehmer, CDU

Und in der folgenden Woche

Montag: Jan Korte, Die Linke

Mittwoch: Steffi Lemke, Grüne

Freitag: Marcus Faber, FDP