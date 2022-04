Mitarbeiterin der Magdeburger Uniklinik soll Personen ausspioniert haben

Magdeburg/MZ - Ein mutmaßliches Datenleck in der Magdeburger Uniklinik beschäftigt die Ermittlungsbehörden. Die Generalstaatsanwaltschaft in Naumburg ermittelt gegen eine Person wegen des Verdachts, persönliche Daten unbefugt gesammelt und weitergereicht zu haben. „Es geht um Straftaten und Ordnungswidrigkeiten unter anderem nach dem Bundesdatenschutzgesetz“, sagte Behördensprecher Klaus Tewes der MZ am Mittwoch. Über den Fall hatte zuerst die Magdeburger Volksstimme berichtet.