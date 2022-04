Milch in Molkereien wird knapp: Butter bereits 44 Prozent teurer

Viele Landwirte in Sachsen-Anhalt haben die Kühe in den vergangenen Jahren abgeschafft. Nun fehlt den Molkereien der Rohstoff. Welche Preise auf die Verbraucher zukommen.

Der Preis für Butter ist in den vergangenen zwölf Monaten im Handel bereits um 44 Prozent gestiegen.

Halle/MZ - In den vergangenen Monaten ist eine ganze Reihe von Lebensmitteln teurer geworden. Nun werden nach Einschätzung der Molkereiwirtschaft auch noch die Preise für Milchprodukte deutlicher anziehen. „Die Preise steigen in einem Ausmaß, wie wir es in den vergangenen 40 Jahren nicht erlebt haben“, sagt Eckhard Heuser, Hauptgeschäftsführer des Milchindustrieverbandes.