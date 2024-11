Halle/Leipzig/MZ - Immer mehr Menschen in Ostdeutschland sind in ihrem Alltag unzufrieden mit dem demokratischen System. Das geht aus der jüngsten Leipziger Autoritarismus-Studie hervor, die am Mittwoch vorgestellt wird. Demnach äußern nur 29,7 Prozent der Befragten im Osten Zustimmung zur „Demokratie, wie sie in der Bundesrepublik Deutschland funktioniert“ - das ist ein neuer Tiefststand. Bei der vorherigen Erhebung 2022 waren noch 53,5 Prozent im Alltag zufrieden mit der Demokratie als Staatsform.

