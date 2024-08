Pöbeleien und Angriffe gegen Ärzte ist ein Abbild der Gesellschaft. Was dagegen getan werden kann.

Halle/MZ. - Verbale Gewalt, Drohungen, gar Übergriffe sind längst Alltag in vielen Kliniken und Praxen geworden. Die Statistik des Landeskriminalamtes bestätigt, was das medizinische Personal erlebt. Nicht nur in Sachsen-Anhalt, sondern im ganzen Land. Das ist nicht akzeptabel. Es gibt Maßnahmen, die helfen können. Seminare zur Verhaltensstrategie, auch zur Selbstverteidigung. Es ist schlimm, dass es diese Kurse bereits geben muss, weil sich Ärzte und Mitarbeiter nicht mehr zu helfen wissen oder schlicht das Gefühl haben, sich wappnen zu müssen.