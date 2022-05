Mehr illegale Migranten gelangen über Belarus und Polen nach Mitteldeutschland

Magdeburg/MZ - Die mitteldeutschen Länder Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen spüren zunehmend Auswirkungen illegaler Migration über Weißrussland. Die sächsisch-polnische Grenze sei seit August zum „Brennpunkt“ unerlaubter Einreisen geworden, erklärte die Bundespolizei im sächsischen Pirna auf MZ-Anfrage. 2021 habe die Schleuserkriminalität in den drei Bundesländern deutlich zugenommen, das gelte auch für teils lebensgefährliche, illegale Schleusung per Lkw.

Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU) fordert deshalb eine zügige Absprache zwischen betroffenen Bundesländern und der amtierenden Bundesregierung. Haseloff wolle wissen, „wie der Bund die Lage einschätzt“, so die Staatskanzlei.

Denn nach Ansicht der Regierung in Magdeburg ist der Zuzug illegaler Migranten längst in den zentralen Aufnahmestellen der Länder spürbar - vor allem in Sachsen und Brandenburg, aber auch in Sachsen-Anhalt.

Kritisch sei die Lage noch nicht, die Staatskanzlei beruft sich allerdings auf die weiterhin stark steigende Zahl illegaler Einreisen über Weißrussland und Polen: Während von Januar bis Juli lediglich 26 illegale Flüchtlinge über die Route nach Deutschland einreisten, waren es im August 474, im September bereits 1.903. Im Oktober sei die Anzahl auf 5.285 illegale Migranten gestiegen, so die Bundespolizei.

Knapp 600 illegale Einreisen allein am Wochenende

Allein am vergangenen Wochenende stellten Einsatzkräfte knapp 600 illegale Migranten fest, die über die Belarusroute kamen. „Eine Entspannung der Lage zeichnet sich derzeit nicht ab“, erklärt die Bundespolizei. Allein in den drei mitteldeutschen Ländern sei die Vorjahresmarke von 3.100 illegalen Migranten bereits im September gerissen worden. Auch für Haseloffs Staatskanzlei ist ein Ende der Entwicklung derzeit nicht absehbar. Stattdessen geht sie von 15.000 weiteren Migranten aus, die über die Route nach Deutschland reisen wollen.

Die verstärkten Fluchtbewegungen haben ihre Wurzeln im Nahen Osten - vor allem aber auch in Belarus. Denn dessen autoritärer Machthaber Alexander Lukaschenko befindet sich im Konflikt mit der Europäischen Union, seit Monaten lässt Lukaschenko tausende Migranten auf der Durchreise in die Europäische Union gewähren.

Mehr noch: EU-Außenminister bezichtigen ihn, Flüchtlinge gezielt an die Außengrenzen zu Polen, Lettland und Litauen zu bringen und so in die EU zu schleusen. Viele Migranten kommen aus Nordafrika oder dem Nahen Osten. Lukaschenko hatte im Frühling offen angekündigt, Migranten auf dem Weg in die Union nicht mehr aufzuhalten - es war eine Reaktion auf EU-Sanktionen.

Lukaschenko als „Chef eines staatlichen Schleuserrings“

Der Konflikt zwischen Europäischer Union und Lukaschenko ist seitdem chronisch: Bundesaußenminister Heiko Maas (SPD) bezeichnete Lukaschenko jüngst als „Chef eines staatlichen Schleuserrings“. Der Minister erklärte: „Wir sehen uns in Europa konfrontiert mit der Tatsache, dass Lukaschenko Flüchtlinge als Instrument benutzt, um Druck auf europäische Staaten auszuüben.“

Haseloff drängt nun auf Abstimmung innerhalb der Ministerpräsidenten-Konferenz, da Mitteldeutschland immer mehr zur Anlaufstelle der Flüchtlinge werde. Hintergrund ist auch: Anders als bei der Mittelmeerroute über das Wasser zeichnet sich auf dem Belarusweg keine jahreszeitbedingte Reduzierung der Flüchtlingszahlen im anstehenden Winter ab.

Die veränderte Migrationslage in Europa zeigt sich auch darin: Anders als in früheren Jahren registriert die Bundespolizei in Sachsen-Anhalt seit 2020 verstärkt Lkw-Schleusungen: allein 25 Fälle mit 119 illegalen Einreisen waren es im laufenden Jahr. Diese Fahrten auf Ladeflächen sind für Migranten extrem zermürbend, teils lebensgefährlich. Oft fehlen Nahrung, Flüssigkeit und Toiletten, in einzelnen Fällen erstickten Flüchtlinge bereits in Lastern auf der Straße.

Sachsen-Anhalts Zentrale Anlaufstelle für Asylbewerber (Zast) registriert insgesamt steigende Zugänge: Im laufenden Jahr wurden 2.225 Asylbewerber erfasst, im Vorjahr waren es Ende Oktober dagegen 1.795. Die meisten Migranten kommen aktuell aus Syrien, Afghanistan und dem Irak, so das Landesinnenministerium. Zur Aufnahme stünden derzeit noch ausreichend Kapazitäten zur Verfügung. In der Zast leben derzeit 1.026 Personen, so das Ministerium.