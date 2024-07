Tausende Frauen erkrankten Ende der 1970er Jahre wegen eines kontaminierten Serums an Hepatitis – und leiden bis heute. Was Sachsen-Anhalts Opferbeauftragter nun fordert.

Halle (Saale). - Das Serum sollte ihre Kinder vor lebensbedrohlichen Komplikationen schützen, doch es machte krank: Fast 7.000 Frauen hatten Ende der 1970er Jahre in der DDR während und nach ihrer Schwangerschaft eine mit Hepatitis-C-Viren kontaminierte Impfung erhalten, die sogenannte Anti-D-Immunprophylaxe. Sie erkrankten schwer, steckten ihre Kinder und Partner an, leiden bis heute unter physischen wie psychischen Folgen – auch wegen des Umgangs mit ihnen: Der Staat vertuschte den Fall damals, isolierte die Betroffenen. Sachsen-Anhalts Landesbeauftragter für die Aufarbeitung der SED-Diktatur, Johannes Beleites, will ihnen zu mehr Anerkennung verhelfen – und zu höheren Entschädigungszahlungen.

„Die betroffenen Frauen müssen endlich zur Ruhe kommen können“, fordert Beleites. Sie seien seit Jahrzehnten mehrfach traumatisiert. So müssten viele Frauen immer wieder nachweisen, dass sie weiterhin erkrankt seien, um wie bisher Entschädigungen ausgezahlt zu bekommen. Ansonsten stuften die zuständigen Versorgungsämter ihren „Grad der Schädigungsfolgen“ herunter – mit der Folge, dass sie weniger Geld erhielten. „Die Frauen müssen deswegen ständig zur Begutachtung, allein das ist traumatisierend.“

Monate in Quarantäne

Hinzu kommt: Die DDR-Behörden hielten den Fall unter der Decke. „Es war bekannt, dass der Impfstoff kontaminiert war, trotzdem wurde er verimpft“, sagt Beleites. Die an Hepatitis C erkrankten Mütter seien aber nicht informiert worden, stattdessen habe man sie von ihren Kindern und Familien isoliert. „Oftmals verbrachten sie Monate auf Quarantäne-Stationen und durften ihre Kinder allenfalls durchs Fenster sehen.“

Die Entschädigung der Betroffenen ist seit 2000 im sogenannten „Anti-D-Hilfegesetz“ geregelt. Demnach können sie auf Antrag eine monatliche Rente erhalten, die sich nach dem Grad der Schädigung richtet. Maximal werden 1.088 Euro ausgezahlt. Bis Ende 2000 konnte zudem eine Einmalzahlung beantragt werden. Beleites hält das Gesetz für unzureichend. Mit Hilfe seiner Amtskollegin beim Bundestag, der Bundes-Opferbeauftragten Evelyn Zupke, will er sich für eine Änderung stark machen. „Wir brauchen einen Bestandsschutz, der sicherstellt, dass Betroffene im Grad ihrer Schädigung nicht weiter heruntergestuft werden und damit weniger Geld erhalten.“ Auch sich regelmäßig wiederholende Untersuchungen ihres Gesundheitszustandes will Beleites den Frauen damit ersparen.

Das Gesetz sieht einen solchen Bestandsschutz zwar bereits vor, Betroffene halten die Regelungen jedoch für unklar. Die Versorgungsämter hätten nämlich die Möglichkeit, unter bestimmten Umständen bei einem verbesserten Gesundheitszustand dennoch Leistungen zu kürzen. „Das ist widersprüchlich“, kritisiert Dorothy Bergmann, eine der Frauen, die im Oktober 1978 mit dem verunreinigten Serum geimpft worden waren und an Gelbsucht erkrankten. Mehr als drei Monate verbrachte sie damals im Krankenhaus. Bis heute leidet sie unter Leberschäden, Muskelschmerzen und Schlaflosigkeit. Eine andere Betroffene berichtet, sie habe nur dank einer Lebertransplantation weiterleben können.

Fatale Herabstufung

Beleites verweist auf eine 2014 eingeführte Behandlungsmethode, mit der sich die Virenlast von Hepatitis C unter die Nachweisgrenze drücken lasse. Offenbar richteten sich die Versorgungsämter vor allem daran aus, wenn sie den Schädigungsgrad herabstuften und damit die Rente kürzten, kritisiert Sachsen-Anhalts Opferbeauftragter. „Das ist fatal, denn die Betroffenen sind damit ja nicht plötzlich gesünder.“ Vielmehr seien Leber oder Gelenke weiterhin geschädigt, oft chronisch. „Solche Folgeschäden, auch psychische, sind viel gravierender.“

Wie viele andere, klagt auch Dorothy Bergmann seit Jahren gegen Bescheide der Behörden, die sie für rechtswidrig hält. „Dieser ständige Kampf macht uns alle fertig“, sagt sie. Den Vorstoß von Beleites begrüßt sie: „Es ist gut, dass wir endlich gehört werden und Unterstützung bekommen. Viele wissen immer noch nicht, was wir damals durchgemacht haben.“

Prozess ohne Öffentlichkeit

Die sogenannte Anti-D-Immunprophylaxe, die Bergmann und Tausende andere Frauen bis heute leiden lässt, wird in der Regel gegeben, wenn Frauen eine andere Rhesusgruppe als ihr Kind haben. Ohne den Impfstoff könnte diese Kombination für die Neugeborenen tödlich enden. In der DDR wurde das Serum ab den 70er Jahren im Bezirksinstitut für das Blutspende- und Transfusionswesen in Halle produziert – für die gesamte Republik. Grundlage war gespendetes Blutplasma. Die Kontamination von Chargen 1978 ging auf das Plasma erkrankter Spender aus Neubrandenburg zurück. Weitere Chargen wurden von einer Waschflüssigkeit verunreinigt, wie 2017 eine Studie nachwies.

Verimpft wurde der Stoff dennoch – obwohl die Kontamination mit Hepatitis-Viren im Blutspende-Institut bekannt war. Dessen Ärztlicher Direktor und ein weiterer leitender Mitarbeiter wurden später unter Ausschluss der Öffentlichkeit zu Bewährungsstrafen verurteilt. Der Staat wollte kein Aufsehen. Die betroffenen Frauen ließ er im Unklaren, lediglich einige wurden für einen „Impfschaden“ finanziell entschädigt.