Die öffentlich-rechtliche Anstalt verliert an Reichweite, wie Recherchen der MZ belegen. Insider machen dafür auch Managementfehler verantwortlich.

Ein Programm für alle will der MDR anbieten - das fällt ihm aber vielfach immer schwerer.

Magdeburg/MZ - Der Mitteldeutsche Rundfunk (MDR) kämpft in Sachsen-Anhalt mit schwindendem Publikumsinteresse. Einen Einbruch verzeichnet die Radiowelle MDR Sachsen-Anhalt: Der jüngsten Media-Analyse zufolge erreicht der Sender in einer durchschnittlichen Stunde werktags nur noch 411.000 Menschen. Damit hat er in einem Jahr 15 Prozent seiner Zuhörer verloren.