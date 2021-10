Mann kracht mit Auto gegen Baum: Mitfahrer stirbt

Genthin - Ein 18 Jahre alter Mann ist am Freitagabend bei einem Autounfall im Landkreis Jerichower Land ums Leben gekommen. Er war im Wagen eines 20-Jährigen mitgefahren, der in Genthin mit seinem Auto gegen einen Baum geprallt war, wie die Polizei mitteilte. Das Fahrzeug kam nach dem Zusammenstoß im Straßengraben zum Stehen, nachdem der Fahrer zuvor aus bislang ungeklärter Ursache von der Straße abgekommen war. Er und sein Beifahrer wurden mit schweren Verletzungen in Krankenhäuser gebracht. Der junge Mitfahrer starb noch an der Unfallstelle.