Mann in Magdeburg zeigt Hitlergruß und schießt von Balkon

Magdeburg - Wegen Schüssen von einem Balkon wurde die Polizei in Magdeburg am Donnerstag in den Stadteil Stadtfeld-West gerufen. Ein Mann soll auf dem Balkon zudem den Hitler-Gruß gezeigt haben, so die Mitteilung der Polizei.

Die Beamten überprüften daraufhin die Wohnung eines 39-Jährigen und stellten dabei eine Spielzeugpistole sicher. Außerdem wurden nicht näher benannte Betäubungsmittel gefunden und ebenfalls sichergetellt. Gegen den Mann läuft nun ein Ermittlungsverfahren. (mz/mad)