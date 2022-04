Magdeburger Uniklinik meldete ihr Datenleck monatelang nicht weiter

Das Universitätsklinikum Magdeburg hat den Datenschutzbeauftragten des Landes über mutmaßlich illegale Datenabfragen monatelang im Dunkeln gelassen. „Eine Datenpannen-Meldung haben wir erst am 6. Oktober erhalten, nachdem wir selbst nachgefragt hatten“, sagte Albert Cohaus, der oberste Datenschützer des Landes, der MZ am Mittwoch. Die Uniklinik weiß spätestens seit dem 15. Mai, dass gegen eine Klinikmitarbeiterin ermittelt wird. An diesem Tag durchsuchte die Polizei ihren Arbeitsplatz.