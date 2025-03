Zum 576. Mal gibt es in diesem Jahr die Magdeburger Frühjahrsmesse. Vom 28. März bis 27. April 2025 findet sie auf dem Messeplatz Max Wille statt.

Magdeburger Frühjahrsmesse: Das sind die Highlights in diesem Jahr

Magdeburg.- Die Magdeburger Frühjahrsmesse findet in diesem Jahr zum 576. Mal statt. Auf dem Messeplatz Max Wille bauen die Verkäufer demnächst wieder ihre Fahrgeschäfte und Vergnügungsbuden auf. Ab Ende März werden Autoscooter, Geisterbahn, Riesenrad und Kinderkarussells ihre Runden drehen.

Highlights der Magdeburger Frühjahrsmesse

Die Besucher können sich unter anderem auf Fahrgeschäfte und Attraktionen wie das 7-D-Kino, Break Dancer und das nostalgische Riesenrad freuen. Natürlich gibt es auch allerhand Kirmesspezialitäten wie gebrannte Mandeln, Zuckerwatte und Bratwurst.

Auf dem Fahrgeschäft Eclipse geht es hoch hinaus: In 48 Metern Flughöhe sorgt das Propeller-Fahrgeschäft für den Adrenalinkick. Auch beim Escape Flight of Fear geht es rasant zu, hier drehen sich die Besucher in verschiedene Richtungen. Das Spukschloss ist neu dabei und soll für Gruselstimmung sorgen, teilt der Veranstalter auf Facebook mit.

Für kleine Kinder gibt es neben verschiedenen Kinderkarussells auch einen Baby-Flug, eine Kindereisenbahn und einen nostalgischen Kettenflieger.

Wann ist die Magdeburger Frühjahrsmesse geöffnet?

Vom 28. März bis 27. April 2025 findet die Magdeburger Frühjahrsmesse auf dem Messeplatz Max Wille statt. Auch zu Ostern ist die Frühjahrsmesse teilweise geöffnet: So ist zwar am Karfreitag Ruhetag, dafür können Besucher am Ostermontag von 14 bis 22 Uhr Karussell fahren.

Das sind die Öffnungszeiten:

Montag/Dienstag: geschlossen

Mittwoch (Familientag): 15 bis 22 Uhr

Donnerstag: 15 bis 22 Uhr

Freitag: 15 bis 23 Uhr

Samstag: 14 bis 23 Uhr

Sonntag: 14 bis 22 Uhr

Was kostet der Eintritt zur Magdeburger Frühjahrsmesse?

Der Eintritt kostet einen Euro pro Person.

Wie kommt man zu Fuß zur Magdeburger Frühjahrsmesse?

Vom Magdeburger Hauptbahnhof bis zum "Messeplatz Max Wille" läuft man zu Fuß 23 Minuten. Dazu überquert man einfach die "Ernst-Reuter-Allee" und die Neue Strombrücke, anschließend biegen Fußgänger rechts in die Stadtparkstraße ein, über diese geht es zum Messeplatz.

Wie kommt man mit Bus und Bahn zur Magdeburger Frühjahrsmesse?

Mit der Straßenbahnlinie 9 fahren Gäste vom Hauptbahnhof in Richtung Neustädter See bis zur Haltestelle "City-Carré". Von dort geht es zu Fuß über die Neue Strombrücke und anschließend in die Stadtparkstraße. Von dort ist der Messeplatz bereits zu sehen.

Besucher können auch die Straßenbahnlinien 6 oder 4 nutzen und an der Haltestelle "Magdeburg Zollbrücke" aussteigen. Von dort geht es ebenfalls über die Neue Strombrücke und die Stadtparkstraße zum Messeplatz.

Wie kommt man mit dem Auto zur Frühjahrsmesse und wo gibt es Parkplätze?

Eine Parkmöglichkeit bietet das Allee-Center. Kommt man vom Hauptbahnhof Magdeburg, fährt man die Ernst-Reuter-Allee entlang und biegt kurz vor der Neuen Strombrücke nach rechts in die Straße Schleinufer ab. Von dort gelangt man zum Parkhaus Allee-Center.