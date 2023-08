Demonstrationen auf Domplatz Mit Video: "Reichsbürger" treffen auf CSD-Umzug - zwei Demos in Magdeburg

In Magdeburg haben sich am Sonnabend auf dem Domplatz Reichsbürger aus der gesamten Bundesrepublik getroffen. Gleichzeitig fand der Christopher-Street-Day in der Magdeburger City statt. Mehr dazu im Video.