Magdeburg. - Ein Lottospieler aus Sachsen-Anhalt hat den bislang größten Jackpot im Land geknackt. Mit sechs Richtigen im Spiel "6 aus 49" glückte ihm oder ihr am Samstagabend der Millionengewinn in Höhe von mehr als 23,3 Millionen Euro.

Der Spielschein wurde anonym (ohne Lotto-Kundenkarte) im Süden Sachsen-Anhalts mit einem Einsatz von 18,10 Euro abgegeben. Es war bundesweit der einzige, bei dem alle sechs Gewinnzahlen - 8, 9, 11, 22, 25 und 27 - sowie die Superzahl 8 richtig war. Die Wahrscheinlichkeit, den Jackpot zu knacken, lag bei 1 zu 140 Millionen.

"So kann der Februar starten", freut sich Lotto-Geschäftsführer Stefan Ebert. Am vergangenen Mittwochabend sei bereits ein Sechser im Salzlandkreis gelungen.

Lotto-Millionengewinn in Sachsen-Anhalt: Spielschein für zwei Ziehungen ausgestellt

Der Spielschein wurde für zwei Ziehungen abgegeben. Am Mittwoch können also noch weiter Gewinne hinzukommen. Der Millionengewinn kann in allen 630 Lotto-Verkaufsstellen in Sachsen-Anhalt angefordert werden. Dabei wird die Spielquittung von einem Terminal eingelesen und kontrolliert.

Es ist in diesem Jahr der erste Lotto-Millionär in Sachsen-Anhalt und der insgesamt 127. seit 1991.