Lost Place im Harz: Mägdesprunger Eisenwerk - DDR-Staats- und Parteichef Ulbrichts eisernes Erbe

Die Personalakten sind noch da, die Büroausstattung und die Brotbüchsen der Arbeiter. In einer Abstellkammer des traditionsreichen Mägdesprunger Eisenwerkes hängt sogar noch ein Bild von DDR-Staats-und Parteichef Walter Ulbricht.

Mägdesprung/MZ - Auf den Straßenschildern stehen Bezeichnungen wie „Drahtzug“ und „Eisenhammer“, in Ortsmitte röhrt ein riesiger Hirsch aus Zink und seit zehn Jahren steht auch der berühmte Obelisk wieder auf seinem Podest an der Straße, um an den einst hier herrschenden Fürsten Friedrich Albrecht von Anhalt-Bernburg zu erinnern.