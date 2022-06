Local Heroes: Neuer Trailer mit Tine Wittler heizt Bundesfinalshow an

Einen neuen Trailer gibt es zur Bundesfinalshow 2021 von Local Heroes. Außerdem ist Tine Wittler in der Show in den Kinos zu sehen. Was verrät der Trailer bereits zur anstehenden Kinopremiere?

Salzwedel - „Heute ist es so weit und: Leute es wird super!“ So heizt Tine Wittler die anstehende Kinopremiere im neuen Trailer zur Bundesfinalshow von Local Heroes an. Der Filmpalast Salzwedel überträgt als eines von ursprünglich zwölf Kinos den Musikwettbewerb für Newcomer auf großer Leinwand. Was können die Kinobesucher dort erwarten?